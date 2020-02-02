此内容发布于2020年2月3日 上午12:20

（法新社伦敦2日电） 英国警方今天在伦敦南部闹街上击毙一名持刀伤人的伊斯兰极端主义分子后，政府誓言将对遭定罪恐怖分子的出狱制度做大幅调整。

警方表示，警方今天下午2时左右在充满购物人潮热闹的斯特里萨姆高路（Streatham High Road），开枪击中身穿假自杀炸弹背心的20岁男子艾曼（Sudesh Amman）。

伦敦警察局副助理总监杜奥西（Lucy D'Orsi）表示，一名年约40多岁的男性伤者原本被认为有生命危险，不过送医后目前伤势已经好转；另一名年约50多岁的女性伤者经治疗后已经出院。另一名20多岁的女性伤势轻微，据信是受到碎裂玻璃波及。

艾曼原本因犯下恐怖罪行服刑，日前被提前释放出狱。

2个多月前，另一名遭定罪的恐怖分子提早释放出狱，在伦敦市中心的伦敦桥（London Bridge）附近持刀杀害2名参加受刑人矫治会议的人士，随后遭武装警方击毙。

英国政府当时因应该起攻击案，宣布对犯下恐怖罪行的人处以更长的刑期、停止提早释放出狱，并在下一个财政年度增加反恐警察的预算。

英国首相强生（Boris Johnson）在今天这起事件后表示：「我们明天将宣布进一步计画，对那些恐怖罪行定罪者的处理机制做根本上的调整。」

警方2018年4月获报艾曼在安全通讯服务平台Telegram上发布恐怖主义相关贴文，5月以涉嫌计画恐怖攻击为由在伦敦北部逮捕艾曼。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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