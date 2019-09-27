此内容发布于2019年9月28日 上午12:20

（法新社纽约联合国总部27日电） 美国总统川普身陷的电话门丑闻不断扩大，逼得白宫公开他与乌克兰总统泽伦斯基的通话节本，俄罗斯今天敦促美国不要公布与总统蒲亭（Vladimir Putin）的对话内容。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在联合国向记者表示：「关于通话节本，我母亲养育我时教导我，看别人的信件是不恰当的。」

他说：「这很失礼。对于两位由人民选出领导国家的人而言，假设有一定的机密程度是外交礼仪。」

川普与乌克兰新科总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的争议性通话内容引起轩然大波，民主党人对川普发起弹劾调查后，白宫25日公布两人7月25日的通话节本。

根据通话节本，川普要求泽伦斯基调查民主党对手拜登（Joe Biden），民主党人也在探究川普是否把扣住的4亿美元援乌方案当作筹码使用。

拉夫罗夫今天与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）见面时，就白宫公布通话节本一事批评美国国会议员与媒体。

他说：「大声疾呼如果没有公布与一名伙伴有关的一些备忘录，就要逼迫这个政府屈服，这是哪门子的民主？你们怎能在这种情况下做事？」

川普曾经称赞蒲亭，且似乎接受蒲亭否认俄罗斯干预2016年大选暗助川普的说法，使得两人的关系受到严密检视。

前特别检察官穆勒（Robert Mueller）率领的调查发现，没有证据指出川普勾结俄罗斯。

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