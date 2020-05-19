此内容发布于2020年5月19日 上午7:20

（法新社莫斯科19日电） 隶属俄罗斯联邦的达吉斯坦共和国（Dagestan）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，当地官员形容宛如「灾难」，逼得俄罗斯总统蒲亭必须亲自出面协助抗疫。

法新社报导，达吉斯坦位在俄罗斯多山的北高加索（North Caucasus）地区，大多数人口是穆斯林。当地连日谣传染疫死亡人数持续增加且医院不堪重负。达吉斯坦的医护人员也透过社群媒体情绪失控向外界求援。

根据达吉斯坦卫生部长加奇布拉吉莫夫（Dzhamaludin Gadzhiibragimov）的说法，当地已有657人死于「肺炎」，包括40名医护人员。

但根据俄罗斯官方发布的各地区疫情统计，在有290万人口的达吉斯坦，截至昨天累计仅29起死亡病例。

批评者指控俄罗斯当局淡化疫情危机，并藉由把死亡病例认定为所谓社区型肺炎（CAP）或其他病因，来操纵病例数据。

达吉斯坦的伊斯兰教领袖阿布杜拉耶夫（Mufti Akhmad Abdulayev）形容当地疫情危急，并恳请克里姆林宫帮助。

他昨天透过视讯告诉蒲亭（Vladimir Putin）：「这场灾难的规模迫使我们向您求助。请您关注达吉斯坦。」

蒲亭随后承诺派遣援助人员和物资到达吉斯坦，他也要求当地民众在本周末庆祝斋戒月结束的开斋节期间不要聚集。

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