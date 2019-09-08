此内容发布于2019年9月9日 上午12:05

（法新社华盛顿8日综合外电报导）尽管遭同党对手质疑「走下坡」、欠缺「精力」，根据最新民调，美国前副总统拜登支持度仍领先其他角逐民主党总统提名的参选人，有望在2020年披战袍挑战美国总统川普。

华盛顿邮报/美国广播公司新闻网（WP/ABC News）民调显示，拜登（Joe Biden）在民主党选民中握有相对稳定的领先幅度。在参选人爆棚的民主党总统初选中，76岁的拜登、78岁的佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）以及70岁的麻州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）三强鼎立的局势俨然成形。

民调显示，已登记的民主党籍选民或倾民主党的无党派选民之中，29%支持拜登，19%支持桑德斯，18%挺华伦。

这场针对登记选民的民调共进行4天，至本月5日为止。而5日当天，拜登的年纪和体力受到党内同僚最直接的攻击。

根据法新社引述，同样投入民主党总统初选的46岁俄亥俄州联邦众议员莱恩（Tim Ryan）透过电话告诉彭博（Bloomberg News）：「我只不过是认为拜登正在走下坡。」

「我不认为他有精力，你几乎每天都看得出来。」他说：「而我爱这家伙。」

讽刺的是，18至49岁选民普遍支持最年长的民主党总统参选人，26%支持桑德斯，22%支持拜登，两人差距落在民调6个百分点的误差范围内。

接受民调的民主党籍人士中，58%认为最终候选人年纪是否超过70并不重要，40%认为年纪较轻的人选杠上共和党籍的川普胜算较高。

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