此内容发布于2020年3月21日 下午10:20

（法新社纽约21日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）全球死亡人数激增至近1万3000人之际，世界各国今天有近10亿人口「禁足」在家，美国也开始采取类似欧洲的「居家隔离」措施。

美国有超过1/3的人口正在调整生活步调，因应不同阶段的封锁限制，包括美国人口最多的3大城市纽约、洛杉矶与芝加哥，而预料还有更多的州会升高管制，例如新泽西州就成为最新一个限制民众行动的州。

疫情迅速扩散下，打乱了全球各地的生活秩序，商店暂停营业、学校停课，更让数以百万计的人待在家工作。

美国总统川普在记者会中表示：「此时全国人都会有所牺牲，但此刻我们更要珍惜身边所爱的人…我们将会伟大战胜疫情。」

武汉肺炎死亡病例激增至1万2725人；受创最重的义大利通报单日死亡人数近800人，翻新纪录，全国累计超过4800人病故；西班牙新增死亡病例增加32%。

法国的死亡总数由112人跳升到562人。警方已出动直升机与无人机，以加强执行政府措施，让民众待在家中。

中央警政单位一名消息来源表示，直升机可以让警察有更广阔视野与全景实况观察，协助导引地面上的巡逻。

根据法新社统计纪录，全球目前有35国、10亿人口在家隔离，其中6亿人是因政府下令封锁而强制不得外出走动。

疫情延烧下，2020东京奥运主办单位在延后举办赛事的压力日增；另外，美国国会祭出紧急经济方案，金额上看1兆美元。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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