此内容发布于2019年5月8日 上午12:20

（法新社华盛顿7日电） 美国联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）今天表示，特别检察官穆勒（Robert Mueller）的「通俄门」调查报告出炉后「案件结案」，敦促民主党放弃对总统川普的调查。

参院多数党领袖麦康奈提出论点说，2016年美国总统大选不顺民主党心意后，他们历经了「失常的党派斗争」与瘫痪，如今历时两年的调查已经结束，该转向在立法上合作了。

麦康奈在参议院演讲时说，民主党「告诉所有人，俄罗斯跟川普竞选阵营间有阴谋，但在这个特别的问题上，特别检察官的调查结果是案件结案」。

「民主党国会议员对他们期盼两年的国安危机没实现感到不满，但这对全国其他人来说是好消息」。

参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）立即愤怒回应说，在民主党对川普可能行为不当或甚至非法行事感到日益担忧时，麦康奈的评论是「令人震惊的粉饰事实」。

舒默提及1974年因水门案丑闻黯然下台的时任总统尼克森（Richard Nixon）时说：「这有点像尼克森在对他违法行事调查来到高峰时说：『让我们继续前进。』」

舒默说，麦康奈直接声称此案不重要，呼吁大家继续前进，「只是他们党内协调一致的行动，好同心协力保护总统免于承担责任，并掩盖他不道德的行为」。

麦康奈几乎没提穆勒对2016年大选是否遭俄罗斯干预的「通俄门」调查细节，但舒默随即指出调查报告有数十个川普可能妨碍司法的例子。

舒默和联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）接着发表严厉声明，抨击麦康奈的「案件结案」论调是「令人震惊的政治犬儒主义表现」。

他们表示：「在每个有关大众生活的议题中，执政团队与参议院共和党人串通一气，筹划史无前例、不合理、违宪且极度危险的阻碍议事行为。」

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