（法新社华盛顿30日电） 美国科罗拉多州一名怀孕女囚犯，去年7月在羁押待审期间分娩，多次求助无人搭理，最后在牢房独自产下一子。不满遭受不人道对待，这名女子近日对丹佛市政府提出告诉。

现年27岁的桑琪士（Diana Sanchez）2018年7月14 日因涉嫌身分诈骗被逮捕，遭到羁押等待受审。监视器画面显示，桑琪士在同月31日早上进入分娩，尽管她多次向狱方求助，在长达6小时的分娩过程中，没有任何警卫或医护人员进到她牢房提供协助。

桑琪士表示，被逮捕当时她已怀孕超过8个月，市立丹佛健康医疗中心（Denver Health Medical Center ）不只知道她怀孕一事，也了解她正经历鸦片类药物戒断过程，因此分娩风险特别高。

但在产子当日，桑琪士「至少8次」告诉治安警员她正经历宫缩，羊水破时也有告知他们。桑琪士回忆，虽然警卫能透过监视器即时看到牢房画面，也告知监狱护士她的状况，但执勤人员只透过门缝递给她一片「吸水垫片」。

桑琪士历经6小时分娩痛苦独自产下一子后，执勤人员才进到她牢房，甚至还等到完成新来囚犯报到手续后，才叫了一台非紧急救护用的普通车辆，将她与儿子送往医院。

狱方事后虽展开内部调查，但根据丹佛治安官署去年11月公布的声明显示，调查结果认定「丹佛治安警员对当时情况采取合适措施，也遵循相关政策与程序」。

桑琪士律师纽曼（Mari Newman）在28日所提的诉状中表示：「那天原本应该是她人生中最开心的日子之一，却经历了不必要的惊恐、痛苦与羞辱，持续造成她心理创伤。」

桑琪士控诉丹佛市政府、丹佛郡政府、丹佛健康医疗中心、以及6名治安警员与护士「完全没有尽到他们法律与道德的责任」。

角逐美国民主党2020总统提名的联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）今天也透过推特（Twitter）评论此事，她表示：「对羁押中孕妇的不人道对待，不容忽视。」（译者：徐薇婷/核稿：张晓雯）

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