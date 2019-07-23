（法新社纽约联合国总部23日电） 美国总统川普的中东特使葛林布拉特（Jason Greenblatt）今天告诉联合国安全理事会（UNSC），国际共识无法解决以色列与巴勒斯坦冲突，只有两方直接对话才有效。

葛林布拉特坚持联合国决议及国际法不是以巴冲突的解方，并与白宫顾问库许纳（Jared Kushner）共同努力制定有争议的和平计画，让美国与安理会其他成员意见不合。

葛林布拉特表示：「冲突不会在孰是孰非、舍此弃彼的『国际共识』基础上结束。国际法的命令或这些文诌诌、不明确的决议不会创造全面且持久的和平。」

葛林布拉特与库许纳推广以巴经济政治双管齐下的和平计画，月底将再度回到中东，展开为期一个月的访问。库许纳6月在巴林召开经济工作会，宣称和平协议将带来500亿美元投资。

但巴勒斯坦自治政府却抵制这个名为「和平到繁荣」（Peace to Prosperity）的工作会，指控毫不掩饰地亲以色列的川普，试图利用金钱带来的前景推行政治解方，也忽视以色列侵占土地的根本问题。

葛林布拉特今天在安理会会议上说，川普希望尽快决定何时公布政府推动的以巴和平计画。「我们计划呈现的和平愿景不会是含糊的，不像这个理事会通过的许多决议。」

然而，数名安理会成员都在今天的会议上强调联合国决议的重要性。英国代表皮尔斯（Karen Pierce）表示，所有国家「有责任」实施联合国决议；德国大使霍斯根（Christoph Heusgen）则重申，德国支持基于国际同意范围、谈判达成的两国解决方案，认为这是能解决冲突的「唯一可行办法」。

葛林布拉特说，我们「不能强迫有关各方」采取某种解决方案。「让我们、有关各方及整个地区诚实以对，前进的唯一方法就是以巴直接协商。」

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