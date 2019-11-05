此内容发布于2019年11月5日 下午5:35

（法新社渥太华5日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天宣布，中国同意恢复进口加拿大牛肉和猪肉，显示两国紧张关系有所突破。

杜鲁道发推文表示：「今天加拿大农民有个好消息：加拿大对中国的猪肉和牛肉出口将恢复。」

杜鲁道赞扬9月才上任的加拿大驻中国大使鲍达民（Dominic Barton）和加拿大肉品业，「为我们肉品生产商和其家人重新打开这个重要市场」所做的努力。

在中国和加拿大之间的外交纷争升级下，中国6月停止进口加拿大牛肉和猪肉，指称从加拿大进口的一批猪肉产品含有瘦肉精，又发现加拿大猪肉涉及伪造兽医卫生证书，渥太华当局则否认这些指控。

目前还不清楚说服北京当局改弦易辙的原因为何。

但肉品生产商表示，加拿大食品检验局（Canadian Food Inspection Agency）将立刻开始签发销往中国的出口证书。

加拿大贸易部长卡尔（Jim Carr）和农业部长毕博（Marie-Claude Bibeau）在声明中表示，加拿大外交部和食品检验局过去几个月来就取消牛肉和猪肉禁令「与中国交涉」。

他们在联合声明中表示：「我们未来几天和几周，将继续与牛肉和猪肉生产商和加工商密切合作，确保成功恢复贸易。」（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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