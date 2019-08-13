（法新社渥太华12日电） 加拿大警方今天表示，7日在在荒野寻获的2具遗体，经验尸后确认就是在逃的青年杀人疑凶，两人应是历经数周逃亡后走投无路，在林间举枪自戕。两人先前共残忍杀害3人。

加拿大皇家骑警（RCMP）在声明中说：「两名死者显系举枪自尽。」

19岁的麦克劳（Kam Mcleod）与18岁的施梅戈斯基（Bryer Schmegelsky），因涉嫌杀害一对情侣及一位大学植物系教授，遭加拿大警方全面通缉。

一名23岁的澳洲籍男子与24岁的美籍女友，7月15日被发人现在卑诗省（British Columbia）一处高速公路旁遭枪杀，陈尸已抛锚的露营车内。警方另在上月22日发现发现一名64岁的英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）植物系教授的遗体。

一开始警方是在卑诗省发现两嫌的汽车被破坏、焚毁，将两人列失踪人口，也没把两嫌失踪与前述杀人案连结。直到上月23日警方抛出震撼弹，指3名被害人均遭相同歹徒杀害后，才将矛头指向两嫌。

上周末警方在曼尼托巴（Manitoba）省北部偏远的纳尔逊河（Nelson River）岸，发现与疑凶有关的物品，同时也发现一艘被打烂的铝制小船，不久便在附近一处茂密树丛里发现两名疑凶的尸体，两人已死亡数天。

警方查出，麦克劳与施梅戈斯基自童年便是好友，调查人员与行为分析师还在努力找出他们的杀人动机。警方这次一路从滨太平洋的卑诗省追到中部的曼尼托巴省，追凶3000多公里几乎是半个加拿大，且直到8月2日才缩小搜捕范围。

施梅戈斯基的父亲接受媒体访问时透露，儿子是严重问题人物，一直没能从父母2005年离异的阴霾走出。

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