此内容发布于2019年10月14日 上午4:05

（法新社基多13日电） 厄瓜多总统莫雷诺及原住民领袖瓦尔加斯今天达成协议，终结近2周来反对撙节措施的暴力抗议。政府是为为获得国际货币基金（IMF）数十亿美元贷款，而采取这些紧缩措施。

在天主教会与联合国斡旋下，莫雷诺（Lenin Moreno）与厄瓜多原住民族联盟（CONAIE）领袖瓦尔加斯（Jaime Vargas）在首都基多会面，进行4小时的会谈，并透过国家电视台转播。

联合国官员代表宣读的联合声明说，「根据这项协议，厄瓜多各地的群众动员划下句点，我们承诺会恢复国内和平」。声明并表示，政府已撤回取消燃油补贴的命令。

莫雷诺为向国际货币基金贷款42亿美元而取消燃油补贴后，国内物价迅速飙升，引发长达12天的示威，造成7人丧命。

脸上涂着油彩、头上顶着羽毛头饰的瓦尔加斯证实：「这些适用于我们全国各地的措施已经取消了。」

莫雷诺为平息动乱宣布宵禁，并让军队控制基多。

暴力冲突持续至今天谈判开始前，警方奋力驱散试图用昨天抗议活动废弃物设立路障的示威者。

莫雷诺在会谈开始时表示：「原住民弟兄，我一直以尊重及感情对待你们。我从来无意要影响最贫困的族群。」

示威者从全国各地来到基多聚集。当局表示，冲突中有1349人受伤，并有1152人被捕。

暴力冲突迫使莫雷诺将政府迁移至厄瓜多第2大城瓜亚基尔（Guayaquil），并严重影响石油业，能源部暂停超过2/3原油的配送。

抗议人士甚至占领亚马逊雨林地区的3处石油设施。

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