此内容发布于2019年9月3日 上午9:35

（法新社北京3日电） 香港争取民主的示威抗议延烧数月，对于究竟要如何解决危机，是与抗议者对话、继续耗下去或出动军队，中国正面临艰困抉择。

在昨晚外流的录音中，香港特首林郑月娥显然想让商界人士安心，向他们表示，北京「绝对没有计画出动中国人民解放军」。

但几小时后，北京再度针对最终可能会如何处理香港危机释出混乱信号，表示如果情势进一步恶化，「绝不会坐视不管」。

针对北京会如何解决香港危机，以下为法新社整理的4种可能策略：

1.待机而动

北京目前作法是公开表达对香港警察和林郑月娥的坚定支持，同时警告示威者的行动让人「无法容忍」。

中国共产党也正在准备10月1日建国70周年相关活动。

林郑月娥在路透社取得的外流录音档中告诉商界领袖，北京并未定下于中国国庆前平息示威的「期限」。

林郑月娥说：「他们愿意先耗着，所以你没有短期解决方案。」

2.和解

北京可能施压香港政府设法与示威者妥协。

中央政府一名发言人今天在记者会表示，需要解决香港社会收入差距和房价在内等问题，语调似乎更加软化。

中央政府也可能会要求林郑月娥下台，这是示威者的一项关键诉求，但看来可能性愈来愈低。

3.加紧施压

中央政府可能加紧采取施压和恫吓策略。

北京已表示，示威活动「出现恐怖主义苗头」，同时官方媒体警告一切「即将结束」。

4.出动军队

中央政府风险最高策略就是派出增援部队。

中国长期在香港驻有数千名解放军。依据香港法律规定，在港府要求下，为了「维护公共秩序」，可以出动解放军。

如果香港出现「战争状态」或危及国家安全的「混乱」，中央政府也可以中止香港法律。

华府智库全球台湾研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）驻台资深研究员寇谧将（J. Michael Cole）说：「鉴于抗议活动有韧性而且不屈不挠，加以北京无法向社会做出让步，国家的反应将继续加大，而且我担心会愈来愈暴力。」

出动解放军的最后手段可能给香港带来金融灾难，同时全球会对中国共产党发出谴责。

但寇谧将表示：「如果共产党认为香港持续出现的挑战威胁中国本身的威信和稳定，这些考量的牵制力量会小得多。」

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