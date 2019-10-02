此内容发布于2019年10月2日 上午2:20

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普以速食狂粉闻名，但他其中一间饭店的餐点比速食要精致得多，获颁米其林（Michelin）一星殊荣。

2020年华盛顿「米其林指南」（Michelin Guide）今天揭晓，华盛顿川普国际饭店（Trump International Hotel in Washington）内的中泽寿司（Sushi Nakazawa）荣获一颗星，代表指南编辑认为这家餐厅「值得驻足」。

米其林指南说，「这家怡人且高雅的餐厅，一丝不苟的专注于品质、调味及技巧」。

根据餐厅网站，主厨中泽大佑提供20道菜色的餐点和握寿司品尝菜单，饕客想尝鲜还得在30天前订位。

中泽寿司店面位置极具争议性，因为川普被控运用总统职权，在外国宾客面前推销这间距离白宫仅几个街口的饭店，趁机大捞一笔。

在美国拥有餐饮帝国的西班牙裔名厨安德瑞斯（Jose Andres），曾因川普2016年竞选总统期间发表贬低移民言论而拒绝进驻川普饭店。

米其林最新华府指南为针对美国首府的第4版指南，共对18家餐厅颁发22颗星，包括主厨欧康奈尔（Patrick O'Connell）的小华盛顿酒店（Inn at Little Washington）这次再获颁3星。

米其林指南国际总监普勒内克（Gwendal Poullennec）在声明中说：「华府美食的类别和多元让我们视察员大为惊艳，反映华府作为全球政府和旅人交叉点上的文化。」（译者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）

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