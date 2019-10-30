此内容发布于2019年10月30日 下午11:05

（法新社开普敦30日电） 南非警方今天逮捕约100名外籍公民，因为他们在开普敦占据一处办公大楼，为频频上演的仇外事件静坐抗议，不过许多人已于稍后获释。

自本月8日以来，便有数以百计寻求庇护者在南非首都普勒托利亚（Pretoria）和沿岸城市开普敦（Cape Town）的联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）办公室外扎营。

这些抗议群众因拒绝撤离开普敦商业中心一栋12层楼高的大楼，而与当局爆发冲突，警方随后拘留约100人。

法新社记者今晚看见一大群难民走出警察局，目前尚无法与警方取得联系置评。

这些外籍人士主要来自其他非洲国家。他们说，他们已经受够被虐待和歧视。

南非仇外攻击事件上个月激增后，这些难民不断要求联合国将他们安置到其他国家，声称自己不再认为南非是个安全之处。

示威群众敲打锅具和塑胶瓶罐，反覆高呼「仇外的政府」和「警察仇外」。

今天在开普敦的静坐抗议蔓延至联合国办公室所在的建筑物，促使房东申请驱逐令。

警方在声明中说，约有100人被捕，因为「他们未听从指令撤离」。

警方发射水枪和闪光弹，企图驱散人群，因而与抗议群众爆发冲突。

联合国敦促示威者「尊重法律」并「和平返回自己的住所」。

根据政府统计，南非收容多达26万8000名难民和寻求庇护者。他们主要来自索马利亚、衣索比亚、辛巴威和刚果民主共和国。

当南非居高不下的失业率和不平等的现象引发众怒时，首当其冲的通常是被视为与本地人竞争工作机会的外国人。

2008年，仇外暴力事件造成至少62人丧生，2015年夺走7条人命，今年最新一波仇外攻击则已导致12人死亡，其中大多是南非人。这类事件主要发生在约翰尼斯堡地区。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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