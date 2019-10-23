此内容发布于2019年10月23日 上午4:05

（法新社雅加达23日电） 印尼国家运输安全委员会（NTSC）今天在最终调查报告简报中，告诉狮子航空（Lion Air）空难的死者家属，机械及设计问题导致意外发生。印尼媒体报导，报告最快会在25日释出。

一架狮航波音（Boeing）737 MAX去年10月从雅加达起飞不久，随即在爪哇海坠机，造成189名乘客及机组人员全数丧命。几个月后，衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）波音737 MAX也坠毁，导致机上157人罹难，也让这款机型在全球遭禁飞。

两起事故初步调查皆显示，自动飞行操作系统「操控特性增益系统」（MCAS）让机师无法控制飞机。关于印尼空难的初步调查，还将矛头指向廉价航空狮航的安全文化。

根据幻灯片，对单一攻角感测器的仰赖让MCAS系统更加脆弱，而坠毁飞机的感测器在先前维修过程中就没有校正好。另外，缺乏坠机情况下系统如何运作的说明书，包括启动对机师提出失速警告的「自动震杆器」也是肇事原因。

简报内容也提到，机组人员在飞机手动控制及通讯方面，也面临多项干扰和「不足」。

波音发言人拒绝对简报置评，表示「因为当局尚未正式发布报告，现在进行回应对我们来说为时过早」。印尼媒体报导，最终调查报告最快会于25日释出。

在空难中失去丈夫的伊卡（Eka Sulistiawati）在前往参加会议前表示：「我们要听听（监管单位）要对报告内容说什么，希望这会让案情更明朗。」

波音昨天撤换商用飞机部门总裁兼执行长麦克亚力斯特，这是波音因737 MAX型客机停飞而深陷危机7个月以来，最重大的高层人事异动。两次坠机已使这家美国航空巨擘付出数十亿美元计的代价，并引发各界呼吁改革企业文化，并解决透明度的问题。

一名原告的律师先前表示，波音目前跟11位事故罹难者家属和解。官司缠身的波音今年稍早也表示，将提供1亿美元支援737 Max空难受害家属和社区。

国际监管机构发布报告表示，美国联邦航空总署（FAA）缺乏人力和专业知识，因此无法在认证飞机时，对MCAS进行全面评估。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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