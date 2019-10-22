此内容发布于2019年10月22日 上午10:35

（法新社新德里22日电） 自称是印度教神只毗湿奴第10化身「迦乐季」（Kalki）转世、推动「合一」哲学的印度灵修大师巴关被控逃税，警方在他名下的40处不动产查获数十亿财产，包括现金和黄金。

70岁的巴关（Kalki Bhagavan）在成为据信有数百万信众的心灵导师前，是一位保险经纪人。他后来推动「合一」哲学，每年有数百万美元的奉献进帐。曾有报导指出，信徒为看他和夫人阿玛（Amma）一眼，需支付60美元，而一对一会谈价码则自700美元起跳。

巴关还创立现由儿子经营、占地超过400英亩（约162万平方公尺）的「合一大学」，开设多样灵修课程，学员来自世界各地。

印度当局今天指出，动员300名调查员在3个南部省分耗时5天搜查后，在巴关名下40处不动产共起出约250万美元现金、重达90公斤的黄金和数颗钻石，总价值估计超过1400万美元（约新台币4亿2836万元）。此外还有总金额约40亿卢比（新台币17亿2700万元）的现金收据，以及投资和商业文件。

巴关及其组织被控逃税，以及积聚来路不明财富，总金额估计高达7500万美元（约新台币23亿元）。一位不愿具名的税务官员指出，巴关所领导组织长年隐匿财务资讯，并透过空壳公司将财富转至不动产和其他国家。

巴关和阿玛昨天发布录影声明，否认媒体报导所称两人已逃离印度。

身穿招牌白长衫的巴关在影片中看似一派祥和。他对信众说：「我们不会离开你们、不会弃你们于不顾…一切都会如常、一切持续如常。」

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