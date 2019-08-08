此内容发布于2019年8月8日 上午11:20

（法新社新德里8日电） 印度媒体今天报导，印度右翼政府5日废除克什米尔省的半自治特殊地位，而后克什米尔爆发示威抗议，在最新的镇压行动中，已有560人被拘捕。

印度新闻信托社（PTI）和印度快报（The Indian Express）报导，560人被送至临时拘留中心，其中包含大学教授、企业领导人和社运人士。当局在克什米尔首府斯利那加（Srinagar）、巴拉穆拉（Baramulla）和古雷兹（Gurez）等城市发动突击逮捕行动，部分人于午夜突击中被捕。

印度总理莫迪（Narendra Modi）预计今天稍后，透过电台向全国发表谈话，解释他所属的印度教民族主义政府决定取消克什米尔特殊地位一事。印度总统柯文德（Ram Nath Kovind）5日签署行政命令，取消克什米尔地区长达70年的半自治特殊地位。

此外，印度国会也通过查摩与克什米尔省（Jammu and Kashmir）重组案，把当地划分为查摩与克什米尔、拉达克（Ladakh）两个地区，拉达克为中央直属行政区。当地自1989年以来，就持续发生反对印度统治的武装叛乱行动。

印度当局已派驻成千上万部队在克什米尔地区实施严格宵禁，不仅切断网路和电信服务，且仅允许街上有限度行动。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram