此内容发布于2020年5月24日 下午10:50

（法新社威灵顿25日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天上午受访之际，北岛（North Island）发生规模5.8的地震，但她在直播中展现一贯的冷静。 美国地质调查所（US Geological Survey）表示地震发生在当地时间上午将近8时（台北时间今晨近4时），地震深度52公里，震央位于纽西兰首都威灵顿（Wellington）北方90公里的莱文（Levin）。

圣约翰救护机构（St.John Ambulance）和纽西兰警方都表示初步未接获伤亡或灾损通报，也没有海啸警报，但威灵顿仍有余震。

地震发生当时，阿尔登在俗称蜂巢大厦（Beehive）的国会建筑接受晨间电视访问。蜂巢大厦有吸收地震力道的设计。

阿尔登当时一度略带关切地环视四周，还跟节目主持人布瑞吉（Ryan Bridge）说：「莱恩，有地震。」

但她很快镇定下来继续受访，并微笑着说：「如果看到我后方东西摇晃的样子，就会知道这里满晃的..（地震）才刚停，我们都没事，我没有在吊灯下方，看来我们是在结构坚固的地方。」

纽西兰位于环太平洋火山带上，当地每年发生超过1万5000次地震，但其中只有100到150次会强到让人有感觉。

纽西兰地质灾害机构GeoNet则表示，地震规模是5.8，摇晃持续约30几秒，并有约40次余震。

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