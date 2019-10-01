此内容发布于2019年10月1日 上午5:05

（法新社华盛顿30日电） 面临国会弹劾调查的美国总统川普今天在推特火力全开，飙骂阴谋论、叛国罪、内战说，不但将炮火对准展开调查的民主党议员，还把矛头指向媒体，直批假新闻。

川普今天推文痛批民主党掌控的联邦众议院对他展开弹劾调查是「我国史上最大宗政治追杀」。

川普甚至提议依「叛国」罪嫌，逮捕带头进行调查的众院情报委员会主席谢安达（Adam Schiff）。

谢安达上周在国会听证会上模仿川普以黑帮老大说话口吻，施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查政敌拜登（Joe Biden）。

川普痛批谢安达的恶搞模仿，推文写道「这和我在电话中说的一点关系都没有…依叛国罪嫌逮捕？」

川普还转推浸信会牧师杰佛瑞斯（Robert Jeffress）接受福斯新闻（Fox News）访问时的内战说。杰佛瑞斯警告，一旦川普遭弹劾，美国恐爆发「内战」。

川普转述杰佛瑞斯的警告：「倘若民主党人成功把总统搞下台（他们永远不可能成功），将引发『内战』撕裂这个国家，我们国家将永远无法从中复原。」

川普的内战说引来同党的伊利诺州联邦众议员金辛格（Adam Kinzinger）推文谴责。金辛格写说：「我曾造访惨遭内战蹂躏的国家。我从没想过竟有总统会转推这种言论。」

川普不但把炮火对准民主党，还将矛头指向媒体。

他推文说：「这些激进的左派，无所事事的民主党，对我们国家带来重大伤害。他们为了破坏美国的稳定和即将到来的2020年总统大选，不惜撒谎和欺骗，这在我国史上前所未见。」

「他们和假新闻媒体都很危险又恶劣。」

川普自从上周被爆透过电话向乌克兰总统施压的「电话门」丑闻后，同党国会议员多保持缄默。

共和党籍前联邦参议员佛雷克（Jeff Flake）今天在「华盛顿邮报」专栏中呼吁党内议员挺身发表看法。

「我的共和党同僚们，此时是你们冒着从政生涯的风险，实践个人原则的时刻…不论你们是否认为总统应该受到弹劾，都知道他确实不配连任。」

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