此内容发布于2020年5月16日 上午12:05

（法新社华盛顿15日电） 美国众议院今天通过历史性法案，允许处于隔离状态或受其他与新型冠状病毒大流行相关影响的议员，可透过代理人远端投票。

此举也打破了200多年来国会的惯例，在此之前也仅允许国会在各委员会里使用代理人投票，而不允许在众议院或参议院全体会议上这么做。

民主党所提的这项法案在众院以217比189票通过，目的是为防疫之际继续让国会正常运作，两党基本依照党派立场投票。

众议员麦高文（Jim McGovern）表示，强迫议员需亲身与会而需在疫情期间于华府和自己所在的州之间奔波，恐对同僚、国会人员和一般大众造成风险。

麦高文带着口罩在众议院说：「国会召开会议不该变成一个超级传播者的场合。可以尊重传统，但不要无视必要时暂时做出改变的需求。现在正是这个时候。」这项新规定只会在疫情期间实施。

然而，共和党人抨击这项举措犹如对代议制的攻击，将改变国会的根本性质。

共和党籍众议员勒斯科（Debbie Lesko）说：「美国历史上从未这么做过，南北战争、上一次疫情大流行都没有。」她也警告这会立下恐怖的前例。

众议员乔登（Jim Jordan）附议勒斯科，认为疫情期间，紧急应变人员、卡车司机和杂货店也都「没办法打电话、邮寄、利用代理人帮他们工作」，都必须本人在场，国会也应如是。

美国累计病故人数是全球最高，法新社截至台湾16日凌晨3时统计显示，境内累计8万6744人死亡，累计确诊数达到142万9990例。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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