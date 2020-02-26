此内容发布于2020年2月26日 上午10:50

（法新社巴黎26日电） 根据最新研究，全球避免武汉肺炎快速扩散的检疫措施有可能失败。研究人员指出，对搭机旅客实施检疫措施，即使是在最佳情况下，仍有超过半数感染者会成为漏网之鱼。

法新社报导，自中国上月传出2019年冠状病毒疾病（武汉肺炎）疫情以来，全球确诊感染人数已超过8万人。各国纷纷把监测旅客体温和发放问卷当作重要因应措施，即便如此，世界卫生组织（WHO）今天仍表示，中国境外新增病例数已首度超越中国境内。

美国与英国研究人员近期以新型病毒的行为模式与潜伏期最新数据作基础，使用电脑模型来预测检疫效果。

研究人员基于2015年的类似研究发现，漏掉许多病例是无可避免的事。他们呼吁各国重新思考应该如何对旅客实施检疫。

报告第一作者、美国芝加哥大学（University of Chicago）博士后研究人员高斯迪克（Katelyn Gostic）告诉法新社：「若有人不知道自己曾暴露（在病毒环境下），又尚未出现症状，基本上他们就不会被侦测到。」

「据我们估计，平均来说，检疫措施会漏掉约2/3已感染的旅客。」

高斯迪克强调，会有漏网之鱼并非人为疏失，而是病毒行为模式导致这种情况无法避免。

研究成果刊登在国际期刊eLife。

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