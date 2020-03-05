此内容发布于2020年3月5日 下午10:35

（法新社北京5日电） 欧洲武汉肺炎病例激增，美国医护人员对医院缺乏准备的情况发出不安警告，世界卫生组织（WHO）认为许多国家看待疫情不够认真，警告「这不是演习」。

全球武汉肺炎病例暴增，世界卫生组织秘书长谭德塞今天表示，若时机点来临，将不排除用全球大流行（pandemic）来形容这场疫情，并强调「这并非演习」，呼吁各国政府积极备战。

全球约85国传出2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情，近10万人染病，逾3300人死亡。各国纷纷采取更激烈的措施来预防疫情扩大，投资人担心经济受到冲击，全球股市再度崩跌。

义大利、法国、希腊和伊朗病例近日激增，豪华邮轮「至尊公主号」（Grand Princess）船上人员也出现武汉肺炎病徵，邮轮目前停泊加州外海等候采检，令人忧心数周前爆发武汉肺炎疫情的「钻石公主号」（Diamond Princess）恶梦恐再度上演。上个月停泊在日本横滨港隔离的钻石公主号有超过700人感染武汉肺炎，7人死亡。

这场疫情对国际商业、观光业、运动赛事和各级学校造成重大破坏，全球近3亿学生必须待在家里，无法上学。

连宗教也遭到波及：梵蒂冈表示教宗方济各（Pope Francis）可能必须更改行程，伯利恒（Bethlehem）也禁止观光客进入，沙乌地阿拉伯也为了进行消毒作业，净空伊斯兰教最神圣的圣地麦加（Mecca）。

去年底爆发疫情的中国仍占病故人数大宗，但中国境外感染人数飙升更快，韩国、伊朗和义大利都成了疫情重灾区。

美国方面，全美护理师联合工会（National Nurses United）表示，针对在医院工作的数千名护理人员的调查显示出「相当令人不安」的结果。

工会卫生专家汤玛森（Jane Thomason）：「调查显示我国很大比例的医院尚未准备好安全地对付2019年冠状病毒疾病。」

工会理事长卡斯蒂约（Bonnie Castillo）说，护理人员在没有必要的个人防护装备的情况下工作，也缺乏处理这种疾病的教育训练。

世卫今天警告，有「一长串名单」的国家未能就「符合我们当前共同面对的威胁」所需，展现出「达到政治承诺的程度」。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告诉记者：「这并非演习。这场疫情对每个国家都是威胁，不分贫富。」

谭德塞呼吁各国政府领袖扛起疫情因应重担，并「整合所有部门」，而非把工作留给各国卫生当局。（译者：李佩珊）

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