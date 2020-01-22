此内容发布于2020年1月22日 上午6:35

（法新社雅典22日电） 希腊国会今天选出专精于环境法与宪法的资深法官萨克拉洛普鲁，成为希腊史上第一位女性总统。这位准总统将于3月13日宣誓就职。

国会议长塔苏拉斯（Costas Tassoulas）表示，63岁的萨克拉洛普鲁（Ekaterini Sakellaropoulou）在294名国会议员中获得跨党派支持，拿下261票。

塔苏拉斯说：「萨克拉洛普鲁已获选为共和国总统。」他又说，新总统将于3月13日宣誓就职。

萨克拉洛普鲁到目前为止为希腊最高行政法院院长，她将在现任总统帕夫洛波洛斯（Prokopis Pavlopoulos）3月届满5年任期后接任新职。

总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）亲自提名萨克拉洛普鲁，称她是一位「杰出」法官，还说提名她能「团结所有希腊人」。

萨克拉洛普鲁是最高法院大法官的女儿，曾赴法国巴黎第二大学（Sorbonne, Paris II University）深造。她也是希腊最高行政法院首位女院长。

希腊总统名义上虽是国家元首与三军统帅，但主要扮演仪式性角色。总统可批准政府组成与法律，且技术上掌握宣战权，但唯有偕同政府才能这么做。

由于激进左派联盟（Syriza）和秉持社会主义的改变运动党（Kinal）等主要在野党都支持她，萨克拉洛普鲁成为国会史上得票数最高的总统当选人之一。

米佐塔基斯先前强调，提名萨克拉洛普鲁能打破传统，不仅因为她是女性，也因为她并未参与政党。过去希腊总统经常是由前部长等政党高层人物出任。

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