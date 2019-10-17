此内容发布于2019年10月17日 上午8:50

（法新社安卡拉17日电） 美国副总统彭斯（Mike Pence）今天抵达土耳其，试图阻止土耳其在叙利亚境内的攻势，达成停火。大马士革政府也谴责安卡拉的「侵略」行径。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）稍早已搭乘另一架班机抵达土耳其。两人预计拜会土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）。

艾尔段昨天坚拒考虑与叙利亚境内的库德族好战份子协商，表示库德族唯一选项就是放下武器并撤退。

土耳其部队在叙利亚北部行动超过一周，美国已要求停火。

叙利亚大马士革政府今天则表示，叙利亚人团结反对土耳其跨境攻击。这是叙国政府部署军队到库德族控制地区，试图遏制安卡拉攻势以后，所发布的首份声明。

叙利亚新闻社（SANA）公布外交部声明：「叙利亚政府重申完全反对并强烈谴责土耳其公然侵略。」

声明「申明叙利亚人、所有叙利亚国民较诸以往更加凝聚团结在叙利亚国旗之下」。

叙利亚新闻社报导，外交部声明并指控安卡拉政府造成「死亡与毁灭」，土耳其攻势揭露安卡拉的「扩张目的」。

大马士革13日与库德族部队达成协议，让政府军进驻库德族主导的叙利亚东北部部分区域，包括曼比季（Manbij）与科巴尼（Kobane）等关键地区。

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