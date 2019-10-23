此内容发布于2019年10月23日 上午8:35

（法新社喀布尔23日电） 阿富汗民兵组织塔利班发言人今天表示，中国已邀请塔利班代表团参与将于北京举行的阿富汗内部会谈。上个月美国曾与塔利班进行和平谈判，但最后以破局收场。

塔利班在卡达的政治总部发言人夏亨（Suhail Shaheen）推文表示，塔利班创建元老之一巴拉达（Mullah Abdul Ghani Baradar）已在杜哈的塔利班政治办公室，与多名中国外交官会面。

夏亨写道，双方讨论即将在北京举行的阿富汗内部会谈，以及解决阿富汗问题的相关议题。夏亨随后告诉法新社，会谈将于10月29日至30日举行。

过去一年，塔利班与美国曾就一项协议进行谈判，五角大厦愿从阿富汗撤离数千兵力，以换取各种安全保证。

然而，塔利班在阿富汗持续发生暴力事件，美国总统川普因为一名美军士兵遭塔利班炸死，于上个月宣告和平谈判破局。

上述协议本将为塔利班与阿富汗政府的各自对话铺路，寻求终结双边冲突。塔利班一直坚决不肯与阿富汗政府对话。

夏亨说，所有参与者都将以个人身分出席，将提出他们对解决阿富汗问题的个人看法。他告诉法新社，迄今不清楚政府官员会否出席，贵宾名单中应该只有下层官员。

对此，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）当局未立即作出回应。阿国前总统卡赛（Hamid Karzai）的发言人告诉法新社，卡赛「准备出席」，但与会名单尚未定案。

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