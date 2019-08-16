此内容发布于2019年8月17日 上午1:20

（法新社雪梨17日电） 太平洋岛国论坛在紧绷气氛下结束后，斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）痛批澳洲总理莫里森（Scott Morrison）「非常羞辱人」，称中国的外交手法较受欢迎。

太平洋岛国论坛（Pacific Island Forum）在吐瓦鲁召开气候峰会期间，支持使用煤炭的澳洲杠上因气候变迁面临生存威胁的岛国，会议15日结束后巴依尼马拉马批莫里森谈判手法粗暴。

巴依尼马拉马昨晚告诉「卫报」（The Guardian）：「（莫里森）总理非常羞辱人、非常高傲，这不利于两国关系。」

太平洋岛国先前希望能在下月联合国纽约会谈前，向全球发布令人信服的声明，号召位于气候变迁战役前线的国家采取行动。

但在经过12个小时情绪激动、相互叫嚣的谈判后，峰会公报没有达到各界预期，在澳洲总理坚持下软化公报中的用字遣词。

莫里森承诺提供5亿澳元（约新台币106亿元），援助太平洋岛国投资再生能源与发展气候变迁回复力，这是制衡中国在太平洋势力崛起的策略之一。

不过，太平洋岛国论坛的另17国领袖呼吁澳洲采取更多行动减少排放，并限制澳洲获利丰厚的煤矿业。

巴依尼马拉马说：「（莫里森）显然是被其他领袖给逼急了，谈到一半迸出澳洲曾捐给太平洋国家多少钱这种话…很羞辱人。」

巴依尼马拉马称赞北京当局的外交手法。他说：「他们不会降低格调到向全世界张扬，我们给太平洋岛国这么多钱。」

莫里森坦承气候变迁是真实情况，但坚称可在不伤害经济的情况下控制局面，他否认太平洋领导人之间出现嫌隙，说「我们露了面、站出来，继续做事。」

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