（法新社洛杉矶9日电） 美国影艺学院（AMPAS）今天公布第92届奥斯卡金像奖得主，「寄生上流」抱回至高荣耀最佳影片奖，美国演员瓦昆菲尼克斯和女星芮妮齐薇格称帝封后。以下为完整得奖名单：
●最佳影片：「寄生上流」（Parasite）
●最佳导演：奉俊昊（Bong Joon Ho）／寄生上流
●最佳男主角：瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）／「小丑」（Joker）
●最佳女主角：芮妮齐薇格（Renee Zellweger）／「茱蒂」（Judy）
●最佳男配角：布莱德彼特（Brad Pitt）／「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time in Hollywood）
●最佳女配角：萝拉邓（Laura Dern）／「婚姻故事」（Marriage Story）
●最佳国际影片奖（旧称最佳外语片奖）：「寄生上流」
●最佳动画片：「玩具总动员4」（Toy Story 4）
●最佳纪录片：「美国工厂」（American Factory）
●最佳原着剧本：「寄生上流」
●最佳改编剧本：「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）
●最佳摄影：「1917」
●最佳剪辑：「赛道狂人」（Ford v. Ferrari）
●最佳视觉效果：「1917」
●最佳艺术指导：「从前，有个好莱坞」
●最佳服装设计：「她们」（Little Women）
●最佳妆发：「重磅腥闻」（Bombshell）
●最佳原创歌曲：「火箭人」（Rocketman）／（I'm Gonna）Love Me Again
●最佳原创配乐：「小丑」
●最佳音效剪辑：「赛道狂人」
●最佳混音：「1917」
●最佳实景短片：「邻居的窗户」（The Neighbors' Window）
●最佳动画短片：「爱的发型」（Hair Love）
●最佳纪录短片：「战区学溜冰」（Learning to Skateboard in a War Zone（If You're a Girl））。