此内容发布于2019年7月20日 上午1:20

（法新社华盛顿19日电） 美国财政部今天将委内瑞拉4名军事情报高官列入制裁黑名单，认为他们与1名海军上校被拘留且疑遭刑求致死有关。

4名遭制裁的委内瑞拉军方反间谍总局（DGCIM）高官包括马雷罗（Rafael Ramon Blanco Marrero）、米哈雷斯（Hannover Esteban Guerrero Mijares）、阿迪加（Alexander Enrique Granko Arteaga）及昆特罗（Rafael Antonio Franco Quintero）。美方本月11日已将委内瑞拉军方反间谍总局列入制裁名单。

美国财政部表示：「这场行动起因于委内瑞拉海军上校阿雷巴洛（Rafael Acosta Arevalo）遭逮捕并凌虐致死。」

阿雷巴洛在6月遭逮捕，被控阴谋刺杀委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

根据美国财政部说法，阿雷巴洛在被监禁8天后身亡，生前出庭时，身上可见遭凌虐的伤痕。

美国财政部表示，委内瑞拉军方反间谍总局和这4名官员，都被控系统性侵犯人权和打压异议人士。

受制裁者在美国管辖下的资产将遭冻结，美国人或企业也不准和他们有生意往来。（实习编译：邹玟��/核稿：卢映孜）

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