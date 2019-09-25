此内容发布于2019年9月26日 上午1:35

（法新社首尔25日电） 在北韩及委内瑞拉都试图努力解决国际制裁带来的经济压力时，北韩官媒北韩中央通信社（KCNA）今天报导，委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）的左右手卡贝友（Diosdado Cabello）率领「高阶代表团」访问北韩。

北韩中央通信社报导，北韩领导人金正恩收到由委国制宪议会（Constituent Assembly）议长卡贝友转交的马杜洛「私人信件及礼物」。制宪议会是马杜洛政权的橡皮图章，让卡贝友被视为继马杜洛后最有权力的委国人。

北韩中央通信社表示，卡贝友今天与北韩最高人民会议常委会委员长崔龙海见面时赠送礼物。崔龙海也被视为金正恩得力助手，领导北韩橡皮图章似的立法机关最高人民会议。

北韩中央通信社报导，「在这场于友好氛围下举行的会面中，双方表达了在各领域扩大和发展双边友谊的意愿」，并表示委内瑞拉代表团也见了北韩执政党副主席李洙墉。

这趟访问前，华府才在昨天对委国祭出过去几个月逐步升级的新制裁，对象包括提供这个贫困国家多数收入的委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）。

华盛顿是在今年拒绝承认马杜洛政权的50多个国家之一，这些国家改认可领导反对派控制国民议会（National Assembly）的议长瓜伊多（Juan Guaido）为委国合法领袖，但数个月的压力未能将马杜洛赶下台。

自从2月川金会破局后，对北韩非核化的进展也陷入停滞。

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