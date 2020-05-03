此内容发布于2020年5月3日 下午10:05

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天狠酸前总统小布希，小布希是透过影片呼吁各界，在2019冠状病毒疾病肆虐下，要展现同情心和团结。川普则质疑在弹劾案期间，怎么不见小布希展现团结力挺。

和川普同是共和党人的小布希（George W. Bush）昨天透过小布希总统中心（George W. Bush Presidential Center）发布影片，将2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机和2001年9月11日发生的「911恐怖攻击事件」做类比。

小布希当年入主白宫数个月后，就发生盖达组织（Al-Qaeda）主导的恐攻。

小布希在档案影像的背景下说：「911事件后，我看见一个伟大的国家崛起，为勇者致敬，为悲伤者致哀，并肩负起无可避免的新责任。」

73岁的小布希表示，他确信「牺牲的精神」并未消失，并呼吁在美国努力消灭新型冠状病毒之际展现团结。

小布希说：「让我们谨记，在面对共同威胁时，我们的分歧有多渺小。追根究底，我们并非党派的斗争者，我们都是人。」

小布希补充道，美国人应该「牢记同理心和单纯的善良，是国家复原时重要且有力的工具。」

身为一个因缺乏同理心而经常遭受批评的人，川普可能觉得自己被针对了。

今天稍早，川普引用福斯新闻频道（Fox News）节目「福斯与朋友们」（Fox and Friends）共同主持人的话，在推特（Twitter）上写下：「喔！对了！我很感激前总统小布希的讯息，但在弹劾案期间，该呼吁将党派放一边的时候，他人在哪里？」

川普接着又加上了他的心声说：「在需要发声相挺，对抗美国史上最大的骗局时，不见他人影。」

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