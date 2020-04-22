此内容发布于2020年4月22日 下午11:20

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普下令，美军攻击并摧毁任何骚扰美国海军船舰的伊朗船艇。这道命令是否代表美方船舰将改变波湾教战手则？官员表示仍要视情况而定。

川普在社群媒体推特（Twitter）写说：「我已指示美国海军射下并摧毁任何一个及所有在海上骚扰我方船舰的伊朗炮艇。」

川普今天这道命令，是否代表美方船舰未来遭遇一如4月15日的情况，就能对伊朗快艇开火？美国参谋首长联席会议副主席海顿（John Hyten）表示，这要由美国船舰的舰长定夺。

他说：「要视当时情况，端看船长看到什么。你不能让一艘快艇取得可以威胁你船只的位置。」

美国防部副部长诺奎斯特（David Norquist）称川普的推文「是对伊朗人的重要警告」，但也没说明美国是否改变波湾的正式交战规则。

诺奎斯特在简报会中告诉记者，川普「强调的是，我方所有船舰均保留自卫权」。

美国海军本月15日发布声明说，6艘美国军舰在国际水域执行演练任务，11艘伊朗船艇以极为接近的距离和高速越过美国舰艇的船首与船尾，一度距离其中1艘的船首仅9公尺。

海军说法是，伊朗革命卫队海军船艇没有理会美国船舰的警告，一小时后才回应无线电通讯，接着离去。

本月19日，据伊朗梅尔通讯社（Mehr News Agency ）报导，伊朗革命卫队指控美国海军「不专业且挑衅的举止」妨碍了他们自己的演习。

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