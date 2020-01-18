此内容发布于2020年1月18日 下午9:35

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普的法律团队今天公布他们在弹劾审判的辩护方向，并痛批弹劾程序于宪法不合且充满危险。

川普法律团队则强烈否认联邦众议院的弹劾，宣称种种指控是「危险攻击美国人民自由选择总统人选的权利」。

他们在今天发布的6页文件中主张，「这是想公然非法推翻2016年大选结果，并干预几个月后即将登场的2020年大选」。

民主党控制的众议院去年底通过总统滥用职权、妨碍国会调查两项弹劾文后，这是川普阵营首度对其法律依据提出正式回应。

川普辩护团队说：「弹劾文在宪法上站不住脚，既没有提出犯罪行为，也未说明触犯任何法律。」

川普被弹劾的原因在于，他被控利用职权来施压乌克兰，扣住对乌国的4亿美元军援和两国总统在白宫会面的机会，企图要对方挖出民主党总统参选人拜登（Joe Biden）的丑闻。

这名消息人士强调，去年9月时，川普已在联合国会见乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），也已释出军援，因此与基辅当局之间没有所谓的「交换条件」（quid pro quo）。

然而，法等到川普会见泽伦斯基、释出对乌国军援，吹哨人已经出面告发，启动众议院对川普的弹劾程序。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

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