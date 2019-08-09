此内容发布于2019年8月9日 下午12:35

（法新社巴黎9日电） 美国总统川普指法国总统马克宏（Emmanuel Macron）插手干涉美国和伊朗争端后，法国今天表示，致力舒缓美伊间紧张关系「无需获得批准」。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）书面声明指出：「法国以一个主权国家身分就伊朗问题发言。」

川普昨天推文说，伊朗官员极度想与美国对话，但宣称代表美国所有各方却传递出混淆的讯号，其中包括总统马克宏在内。

川普说：「我知道马克宏用意良好，其他各方也是如此，但没有人能代表美国说话，除了美国自己。没有人获得任何方式、形式或种类的授权代表美国。」

美国退出目的在遏止伊朗核子野心的国际协定后，川普再度对伊朗施以沉重制裁措施。

然而，同样签署这项协定的法国等欧洲强权，却不同意川普孤立伊朗的企图。

勒德里安表示，发生在波斯湾油轮遭受攻击和无人机被击落等事件，导致美伊紧张局势恶化，倡议重启对话。

他指出，这就是总统马克宏正在做的事，且马克宏「显然让美国当局知情」。

提供中东新闻的Al-Monitor新闻网站日前报导，定期与伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）通电话的马克宏，已邀请罗哈尼参加24至26日在法国举行的七大工业国集团（G7）峰会与川普见面。

Al-Monitor引述两名未证实身分的消息来源报导，罗哈尼已婉拒邀请，或将派代表参加。

法国总统府否认这项报导，表示马克宏从未提出任何这样的建议。（译者：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram