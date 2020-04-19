此内容发布于2020年4月20日 上午1:20

（法新社纽约19日电） 全美各地因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情纷纷采取封锁措施，总统川普却与各州州长因终结封锁措施与否，再度爆发冲突。

美国迄今通报逾74万6000起确诊病例、4万起死亡病例，数字远比任何国家都高；川普和各州州长的政治争斗再度加剧，病毒采检率成了争论焦点。

专家表示，大规模采检对于安全地重启经济来说至关重要，但一些州长表示，他们的采检能力远远落后避免爆发新疫情的所需程度。

副总统彭斯（Mike Pence）告诉「福斯周日新闻」（Fox News Sunday），全美各州都有能力执行充足的采检工作以迈入「第一阶段」；在「第一阶段」状态下，健康民众可解除禁足令，餐厅、电影院、运动场、宗教场所和健身房都能在保持人际距离的状态下重新开放。

但维吉尼亚州州长诺森（Ralph Northam）反驳共和党联邦政府称采检充足的说词，直呼这根本是「妄想」。

密西根州州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）说：「如果我们有（足够的）拭子和试剂，我们每天采检的数量就会增加1倍甚至2倍。」

川普推文写道：「关于采检一事，我是对的。州长们必须能够加紧把工作完成。」

美国数万人染疫病故，使得11月大选的战线提前拉开；在抗疫期间自称「战时总统」的川普，正设法降低不利于他续掌白宫的任何伤害。

维吉尼亚州州长诺森接受美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）访问时表示：「显然我们的总统一直无法提供采检。他现在选择聚焦抗议活动上。」

华盛顿州民主党籍州长英斯利（Jay Inslee）进一步表示：「拥有一个鼓励民众违法的美国总统…是危险的。」

就连马里兰州共和党籍州长霍根（Larry Hogan）也说，民众前一天在安纳波利斯（Annapolis）殖民时期建立的州议会大厦外抗议禁足令，川普竟鼓掌叫好，他这样的行为「毫无助益」。

身为全国州长协会（National Governors Association）主席的霍根告诉CNN：「鼓励民众抗议你自己周四才提出建议的计画，实在毫无道理可言。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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