此内容发布于2020年2月10日 上午2:20

（法新社伦敦10日电） 席亚拉风暴（Storm Ciara）狂袭英国和爱尔兰，造成数以万计用户停电后，风暴挟带强风继续横扫欧洲西北部，造成当地今天有数以百计航班和火车班次取消。

法国北部许多地区已发出橘色警戒，代表民众应避免前往海边，以避开风暴可能带来大浪。

遭席亚拉风暴首当其冲袭击的英国，北部淹水情况普遍。由于英国气象局（Meteorological Office）警告，还会出现强风豪雨和降雪，因此各地维持警戒。

席亚拉风暴在英国测得的最大风速出现在威尔斯西北部的村庄亚伯达隆（Aberdaron），达每小时150公里。英格兰西北部湖区（Lake District）国家公园内的威特史雷代尔水库（Wet Sleddale Reservoir），则在24小时内降下超过150毫米雨量。

今天凌晨英国还有170处地区处于洪水警戒，大多位在英格兰北部和南部沿海。

英国气象局的气象学家柏奇尔（Alex Burkill）表示：「席亚拉风暴虽然正在远离，但不代表天气会开始回稳。天候仍将持续非常不稳定，...不排除会有暴风雪。」

席亚拉风暴带来的狂风豪雨造成英国各地公共交通大受影响。数十架航班取消或延后，铁路公司也减班或减速，并建议旅客减少搭乘。往返英国多佛（Dover）和法国加莱（Calais）两港市的英吉利海峡渡轮已从昨天开始停驶。

英国能源网络协会（Energy Networks Association）表示，截至昨天晚间全英国仍有6万2000户停电。爱尔兰也还有1万户停电，沿海地区依旧处于淹水橘色警戒。

比利时同样发出橘色警戒。首都布鲁塞尔约有60架往返航班取消，市区出现树木和鹰架倒塌，但无人员伤亡。比利时海上风电厂因安全因素全数自动暂停运作。

欧洲第3大繁忙机场荷兰阿姆斯特丹的史基普机场（Schiphol Airport）约有240架往返航班取消。德国数个大城市的机场也有航班取消，包括法兰克福、柏林、慕尼黑、科隆、汉诺威和杜塞道夫（Dusseldorf）。

德国火车干线运输已自昨晚暂停。一班载有300至350人、往返阿姆斯特丹和柏林的火车撞击到一颗倒下的树木，经历2小时才抵达最近车站。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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