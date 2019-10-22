此内容发布于2019年10月22日 上午10:35

（法新社拉巴斯21日电） 玻利维亚当局公布总统大选最新计票结果，现任总统莫拉莱斯可望连任，由于结果不同于昨晚公布的初步计票，引发部分民众在多座城市发动抗议。

玻利维亚昨天举行总统大选，当晚发布的初步计票结果显示，59岁的莫拉莱斯（Evo Morales）与主要竞争对手、66岁前总统梅沙（Carlos Mesa）分别获得45%与38%选票，两人得票率皆未过半，曾3度胜选总统的莫拉莱斯将首次面临第2轮决选。

然而，玻利维亚选务当局今晚公布延宕多时的最新计票结果，在95%选票已开出的情况下，莫拉莱斯可直接胜选。

美洲国家组织（Organization of American States，OAS）的选举观察团对于大选结果突然逆转「深表关切」。

观察团声明表示，「投票结束后宣布的初步结果趋势，出现难以解释的剧烈转变」，令观察人员感到「惊讶」。

曾在2003至2005年担任玻利维亚总统的梅沙，拒绝接受修正后的计票结果，除了谴责这是「诈欺」，并指控莫拉莱斯和最高选举法庭（Supreme Electoral Tribunal）共谋扭曲计票结果，以免进入第2轮对决。

梅沙说：「我们不会承认这些结果，这是一场可耻精密骗局的一环，令玻利维亚社会陷入不必要的紧张情势。」

电视画面显示，双方支持者今天在行政首都拉巴斯（La Paz）发生冲突，在南部城市苏克里（Sucre），一群愤怒民众纵火焚烧选务当局总部。

矿城波托西（Potosi）也爆发警民冲突，抗议人士攻击选务当局和地方政府的办公室。

在拉巴斯南方的山城奥鲁洛（Oruro），镇暴警察驱散一群试图闯入选务当局办公室的群众。南部城市达里哈（Tarija）、中部的柯加邦巴（Cochabamba）和北部的科比哈（Cobija）等城市也传出冲突。

美国国务院西半球事务局代理助卿柯札克（Michael Kozak）今天在推特发文写道，选举法庭「透过延迟计票并采取行动破坏选举可信度，试图颠覆玻利维亚的民主。我们要求最高选举法庭立即行动，以重建计票程序的可信度」。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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