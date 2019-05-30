此内容发布于2019年5月31日 上午1:20

（法新社洛杉矶30日电） 华纳媒体、索尼影业和美国国家广播环球集团今天加入数量日渐增加的影视巨擘行列，扬言乔治亚州争议性堕胎法若生效，就将把摄制工作撤离该州。

拥有HBO、透纳（Turner）和华纳兄弟（Warner Bros.）的华纳媒体（WarnerMedia）在声明中表示：「我们将密切注意后续发展，如果这条新法获得确认，我们将重新考虑在乔治亚州拍摄新企划。」

美国国家广播环球集团（NBCUniversal）、索尼影业娱乐公司（Sony Pictures Entertainment）和美国有线电视台AMC Networks也警告，要是堕胎法案生效，将会影响他们对摄影场地的选择。

索尼发言人说，公司会持续关注有关堕胎法的法律挑战，并见机行事。

串流平台Netflix本周稍早是最早出面痛批堕胎法的主要片厂，引发其他影视巨擘跟进。

乔治亚州因提供影视制作公司30%减税优惠，近年来成为仅次于洛杉矶和纽约的第3大拍片重地，去年据报提供当地9.2万个工作机会，有着90多亿美元的经济影响。

然而，好莱坞和乔治亚州间的亲密关系，却因州长坎普（Brian Kemp）本月7日签署堕胎法而生变。这项明年上路的新法规定，只要一听到胎儿心跳就不能堕胎，也就是差不多怀孕6周的时间。

除了乔治亚州，阿拉巴马、路易斯安那等州也都采行新法来限制堕胎。

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