此内容发布于2019年9月12日 下午11:50

（法新社纽约12日电） 第29届搞笑诺贝尔奖（Ig Nobel）名单出炉，得奖项目包括研究在义大利制作的披萨吃下肚能否防癌、自动换尿布机、测量孩童唾液量及搔痒愉悦程度等。

美国麻萨诸塞州剑桥的哈佛大学（Harvard University）今天举行颁奖典礼，由一群真正的诺贝尔奖得主颁奖，这次有4名诺奖得主出席。

主办单位说，设奖目的是「庆祝独特、表扬创意，并且激发民众对科学、医学及科技的兴趣」。

观众向台上丢纸飞机是搞笑诺贝尔奖的传统之一，得奖人会获颁因严重通膨、变得毫无价值的10兆辛巴威币奖金。他们有60秒时间致词，如果超时，就会有8岁女童在旁边一直碎念「请停止，我觉得好无聊」。

今年解剖学类大奖颁给法国土鲁斯大学的米厄塞（Roger Mieusset）和班高迪法（Bourras Bengoudifa），表扬他们2007年测量法国邮差在穿衣和未穿衣下不对称阴囊温度的研究。

德国乌兹堡大学的施卓克（Fritz Strack）则赢得「心理学奖」，因为他「发现嘴里叼一支笔会让人微笑，让人更快乐，但之后发现其实不然」。

「化学奖」则颁给一个日本团队，他们测量一般5岁孩童每天制造的唾液量。

伊朗的法拉巴希（Iman Farahbakhsh）则以自动换尿布机抱回「工程奖」。

「和平奖」得主是一个国际团队，他们将搔痒愉悦程度量化，发现搔脚踝的愉悦感最强，其次是背部和前臂。

义大利的盖拉斯（Silvano Gallus）拿下「医学奖」，因为他搜集诸多证据，显示披萨可能有助防止生病与死亡，但只有在义大利吃下当地制作的披萨才有效。

「科学幽默杂志」（Annals of Improbable Research）编辑亚伯拉罕斯（Marc Abrahams）在典礼尾声说：「如果你今晚没有赢得搞笑诺贝尔奖，特别是有拿到过的人，祝你们下次好运。」

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