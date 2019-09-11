此内容发布于2019年9月11日 下午8:05

擅闯川普佛州俱乐部 中国女子获判有罪（中央社佛州劳德岱堡11日法新电）中国女子张玉婧因今年3月间擅闯美国总统川普佛州度假俱乐部被捕受审，陪审团今天判决张玉婧有罪，可能面临最高6年有期徒刑；此案引发美国情治安全的疑虑。

33岁的被告张玉婧（Yujing Zhang）在佛州劳德岱堡（Fort Lauderdale）法院出庭。陪审团12人今天作成决定，张玉婧被起诉的各项罪责皆判有罪。

法官将在11月22日宣判张玉婧案。对擅闯管制建物一罪，可处1年有期徒刑、1年狱后监督及1000美元罚款；对联邦官员做出虚假陈述一罪，最高可处5年有期徒刑、3年狱后监督及25万美元罚款。

张玉婧今年3月闯入川普佛州棕榈滩（Palm Beach）海湖俱乐部（Mar-a-Lago）后被捕，当时她携带多台电子装置，引发是否构成情报威胁的调查。

由于没有证据显示张玉婧是间谍，因此检方未以间谍罪起诉她。

近年来发生多起中国人因涉间谍案及窃取商业机密在美国被捕案件，引起各界疑虑。

在张玉婧被捕后不久，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，「我认为此案提醒美国民众：中国所造成的威胁，他们在美国境内所做之事，不仅是对抗美国政府官员，甚至更为普遍。」（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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