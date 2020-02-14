此内容发布于2020年2月14日 上午6:20

（法新社巴黎14日电） 脸书共同创办人兼执行长祖克柏今天支持经济合作暨发展组织（OECD）对全球网路巨头课税的改革方案，尽管这意味着像脸书这样的公司必须向各国政府支付更多税款。

根据祖克柏（Mark Zuckerberg）明天将在德国发表演说的摘要：「我们希望税制改革，我很高兴OECD看到这一点。」

他补充说：「我们希望OECD的作法能够成功，让我们有一个稳定可靠的系统向前发展。」

数位税争端始于去年7月，法国国会通过数位服务税法案，拟向谷歌（Google）、苹果（Apple）、脸书（Facebook）、亚马逊（Amazon）等美国数位巨擘课徵3%数位税，数位税成为美国和法国间争论焦点。

华府认为，法国课徵数位税的做法有差别待遇，扬言对法国产品加徵关税。不过，双方在上个月同意在OECD的支持下寻求一个全球框架，法国也暂停徵收数位税直到2020年12月。

不过，英国誓言要继续推行自己的数位税，美国提出所谓的「安全港」方案，都使数位税协商变得更加复杂。

OECD谈判代表面临的下一个期限是7月初，137个参与国到时候将举行会议，敲定数位税主要政策内容。

OECD在昨天发表的声明表示，正在讨论的税制改革将使全球企业每年增加4%所得税，价值1000亿美元（新台币3兆元）。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

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