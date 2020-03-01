此内容发布于2020年3月1日 上午9:05

（法新社梵蒂冈1日电） 教廷明天将公布史上几位最具争议性的教宗机密档案，有望阐明为何昔日教宗庇护十二世（Pius XII）在二次世界大战期间对600万犹太人遭屠杀保持沉默。

庇护十二世由1939至1958年担任教宗，部分犹太人指控他任内对纳粹大屠杀视若无睹、未予以强烈谴责。教廷一直以来皆声称，庇护十二世当时选择默默在台面下援助犹太人，以免对其他包括天主教徒在内的潜在纳粹受害者不利。

法新社报导，200名研究人员早已要求取得大量文件，教廷档案保管人员费时14年多完成编制后终于公开。曾获奖的德国宗教历史学家沃尔夫（Hubert Wolf）明天将赴罗马，带着6名助理和两年经费开始深入研究来自这位已故教宗「私人秘书处」的文件。

专门研究庇护十二世和纳粹关系的沃尔夫渴望发现他的70位大使笔记，因为庇护十二世担任教宗期间，这些人是他的耳目。

当中应该也有犹太人组织紧急求救的纪录，以及他与美国已故总统小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）的联系资料。

密封的档案还涵盖二战后时期，作家遭受审查和部分神父因疑似同情共产主义者而被追捕的纪录。

沃尔夫在访问中说，耶稣会早已公布「教宗收到有关集中营的文件，但我们从没机会看到他的回覆」。

他告诉法新社：「要么不存在，要么就是收藏在梵蒂冈。」（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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