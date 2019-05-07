（法新社纽约7日电） 打着「自我帮助」名号，吸收女信徒当性奴的邪教团体Nxivm美籍58岁头目拉尼尔（Keith Raniere），今天在纽约布鲁克林受审时一派轻松还面带微笑，若遭定罪恐将终身监禁。

Nxivm头目拉尼尔以「人生导师」为幌子，20年间骗了1万6000多人参加他5天要价5000美元（约新台币15万元）的工作坊，许多人因付不出钱，靠替Nxivm组织做事来偿债。

检察官表示，拉尼尔非但没有替信徒指出人生方向，还敲诈她们并对她们性剥削。

联邦检察官哈贾（Tanya Hajjar）在开审陈述说：「他是心灵导师，却成为禽兽。」哈贾还说：「他是犯罪组织的领袖。」

拉尼尔今天出庭看似一派轻松，甚至面带笑容，在审讯过程中做大量笔记。

检方起诉6人，但受审的只有拉尼尔一人，他被控性贩运、敲诈和共谋等多项联邦罪名，若罪名成立，可能面临终身监禁的命运。他对所有指控皆不认罪。

另外5名被告皆是在Nxivm担任管理职位的女性，其中一人是电视影集「超人首部曲」（Smallville）女星爱莉森麦克（Allison Mack）。她们为避免走上受审一途而认罪并配合检方，如果出庭作证料将抖出更多内幕。

同样列为被告的布朗夫曼（Clare Bronfman）也颇有来头，她是加拿大酒业帝国西格兰集团（Seagram）的女继承人。据信她和姊妹曾资助Nxivm超过一亿美元。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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