此内容发布于2020年4月11日 上午1:50

（法新社斯德哥尔摩10日电） 由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧，瑞典航空业及饭店业员工被迫休假，在全国累积近900起死亡病例之际，这些员工正重新受训，以便在医院和疗养院协助抗疫。

北欧航空公司（SAS）上个月要内部1万名员工放无薪假后，这项新措施提供大多来自北欧航空的空服员所需课程，以符合在医院协助的资格，并提供饭店员工所需的训练，以便在疗养院工作。

北欧航空空服员恩格布洛姆（Leena Engblom）报名设有私人医院的护理学校索菲亚赫美大学（Sophiahemmet University）所提供的训练课程。她说：「当迈入新的一年，也就是2020年时，我根本想像不到最终会在这里工作。」

经过3天有关传染病、卫生保健及治疗病患的速成班，以及1天的实务训练后，48岁的恩格布洛姆开始以医护助理身分，在斯德哥尔摩的索菲亚赫美大学附设医院工作，展开多重身分的「斜杠」生活。

参与相同课程的学员被派到索菲亚赫美和斯德哥尔摩地区其他医院，这些医院会支付他们薪水。

这些学员到医院帮忙，能让其他医护人员专心照顾病患，尤其确诊人数持续增加。

瑞典目前通报超过850人染疫病逝，累计约有9600起确诊病例，不过有关当局强调，实际数据很可能高很多。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram