此内容发布于2020年4月20日 上午7:05

（法新社巴黎20日电） 法新社汇整官方数据做出统计，截至台北时间今天晚间7时，新冠肺炎疫情已扩散至全球193个国家及地区，造成16万5216人死亡，确诊逾240万3410例，当中至少53万7700人已痊愈。

法新社搜集各国当局公布的数据，以及世界卫生组织（WHO）提供的资讯做出统计，但上述数字恐只反映2019冠状病毒疾病（COVID-19）实际感染总数的一部分，因许多国家只检测最严重病例。

美国是全球受疫情冲击最严重的国家，境内有4万683人不治，确诊达75万9786例。至少7万980人已痊愈。

义大利则是全球死亡病例数第2多的国家，境内累计2万3660人病亡，确诊达17万8972例。

疫情重灾国还包含西班牙（20万210例确诊，2万852死）、法国（15万2894例确诊，1万9718死）和英国（12万67例确诊，1万6060死）。

中国（不含港澳）境内目前通报4632例死亡和8万2747例确诊。

依各大陆区分，欧洲累计确诊118万3307例，10万4028死；美国和加拿大累计确诊79万3169例，4万2212死；亚洲累计确诊16万6453例，7030死；中东累计确诊12万6793例，5664死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊10万3857例，5068死；非洲累计确诊2万1957例，1124死；大洋洲累计确诊7879例，90死。（译者：陈政一）

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