此内容发布于2020年5月30日 下午6:05

（法新社巴黎30日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间30日19时（台湾31日凌晨3时），全球超过36万6581人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾599万590例。

疫情已扩散至196个国家及地区，至少249万1400人如今已被视为康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测出现症状或最严重病例。

自格林威治标准时间29日19时以来，全球各地新增4517人染疫不治，12万5445人确诊感染。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万3353人病故，确诊达175万8304例。

英国是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，境内累计3万8376人病故，确诊达27万2826例。

疫情重灾国还包括义大利（3万3340死，23万2664例确诊）、法国（2万8771死、18万8625例确诊）、巴西（2万7878死，46万5166例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4634死和8万2999例确诊，7万8032人已康复。

目前欧洲累计确诊213万5170例，17万7595死；美国和加拿大累计确诊184万8465例，11万488死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊93万7284例，4万9089死。

亚洲累计确诊52万6070例，1万5885死；中东地区累计确诊39万4899例，9374死；非洲累计确诊14万155例，4018死；大洋洲累计确诊8555例，132死。

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