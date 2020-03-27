此内容发布于2020年3月27日 上午1:20

（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA金州勇士球星柯瑞今天在IG上与美国资深科学家佛奇讨论武汉肺炎疫情相关问题，吸引近5万人观看，连前总统欧巴马（Barack Obama）也在其中。

在美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）负责传染病研究的佛奇（Anthony Fauci）说：「疫情非同小可。」

柯瑞（Stephen Curry）在Instagram的直播上告诉佛奇说：「我想做这个问答（节目）的原因之一，是希望接触到不同层面的人，和想了解疫情的人。」

柯瑞表示，即便加州已经下令，要民众待在家并保持人际距离，但海滩与公园依然人潮汹涌，促使他想出手帮忙。

柯瑞在谈到他感染季节性流感一事时，透露他当时曾接受俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检。

柯瑞说：「在NBA停赛前大概两天吧，我出现类流感症状，我几乎是立刻就做了武汉肺炎的筛检，而我知道现在有人在讨论，是否要进行全面性筛检。」

佛奇回答说：「几周前，我们还未想到或需要（筛检），但目前我们有数十万个检测套件，主要是因为我们让私人机构参与其中。」

佛奇表示，民众如果有症状出现，首先要做的是致电给相关医疗单位，而非直接前往急诊室。

佛奇表示，他希望冬天前就有疫苗可用，但在此同时，保持适当的人际距离、筛检、使用个人防护装备，对保护医护人员和正与疾病搏斗的来说，都是很重要的。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

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