此内容发布于2020年1月30日 下午10:50

（法新社雪梨31日电） 澳洲森林大火逼近首都坎培拉，坎培拉今天宣布进入紧急状态，这是近20年来的首次。

澳洲首都特区（Australian Capital Territory）首席部长巴尔（Andrew Barr）表示，这项措施目前已经生效，只要坎培拉仍有风险，紧急状态就会持续下去。

有40万人口的坎培拉宣布进入紧急状态，主要是考量天气预报近日将有热浪来袭，预测森林大火可能延烧到坎培拉南部郊区。

巴尔警告：「情势可能演变到无法控制的地步…进入紧急状态，是我们能对首都特区民众发布的最强烈警示，民众必须为自己和家人做好准备。」

这是坎培拉首都特区自2003年以来第1次宣布进入紧急状态，当年的大火摧毁了近500幢住宅房舍。

坎培拉的主要威胁来自奥罗拉尔谷（Orroral Valley）的大火，这场野火已烧毁1万8000公顷土地，其中大部分偏远林地。

南澳州（South Australia） 昨天气温达摄氏40度以上，气象单位对州内数处容易发生大火的地区发布危险大火警示，并预测今天稍晚热浪将袭击墨尔本与坎培拉，而雪梨部分地区周末气温将达摄氏45度高温。

当局表示，灼热高温伴随干燥热风，将为新南威尔斯州（New South Wales）与维多利亚州（Victoria）部分地区创造严重森林大火的良好条件，而这两州目前还有80多处有大火在延烧。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

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