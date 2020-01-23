此内容发布于2020年1月23日 上午4:20

（法新社北京23日法新社）中国武汉市因肺炎疫情延烧在今天封城，引发当地居民向外界求助，并且表达对于食粮短缺的担忧。有些人得知封城消息时，「眼泪快要夺眶而出」。

武汉是新型冠状病毒的扩散中心，这种病毒与严重急性呼吸道症候群（SARS）相似，因此武汉对外的航班与地铁班次已取消，大众交通工具也已暂停行驶。当局告诉居民不要离开武汉，以控制病毒传播。

法新社报导，截至今天早上，「武汉封城」一词在微博上至少已被点阅5亿1000万次，约有21万4000则相关讨论贴文。

部分居民表示，当他们读到封城的新闻时，「眼泪快要夺眶而出」。他们并说，家人的性命「持续受到威胁，在网路上成为攻击的目标」。

一名微博用户写道：「我们刻意避免外出，努力消毒和戴口罩」，「但是食物和消毒用品短缺，我们需要更多资源。我们希望大家可以了解，我们现在感觉有如世界末日。我们真的需要大家帮助。」

若干居民吁请政府提供武汉更多资源，指称口罩供不应求，食物价格正在上涨。一名微博用户写道：「政府可以帮忙解决资源问题吗？我们可以管控食物价格吗？」

根据中国国家卫生健康委员会，新型冠状病毒引发的肺炎确诊病例在中国已超过570起，多数病例发生在武汉。

社群网站上流传的影片显示，武汉邻近城市的一名新娘戴上手术用口罩，并宣布所有曾为工作造访武汉的佳宾都被安排坐在同一桌。

一名地点标记为武汉的社群媒体用户坦承，她今年将不出席团圆饭，在网路上为此向家人道歉。

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