此内容发布于2020年2月27日 下午12:05

（法新社巴黎27日电） 工会消息人士今天表示，法国航空公司（Air France）至2022年底前预定裁员1500人，大部分是地勤人员，但法航坚称，与工会代表的协商尚未结束。

法新社报导，工会表示，法航已通知他们，将会避免强制裁员，裁减人员将会来自自然淘汰，主要是诸如人力资源和后勤等支援部门人员。

法航官网表示，2018年总共有将近4万5000名员工，包括2万9000名地勤人员、1万1800名空服员和3800名机师。

根据法新社见到的协商期间法航提交文件，法航将会裁减1510人，从2019年底的员工总数4万1230人，减至2022年底的3万9720人。

同期间估计约3800人将会因为退休、死亡、辞职或解雇等自然离职。

法航今天稍早前表示，正采取新措施来降低成本，包括冻结部分人事聘雇，藉此抵消新型冠状病毒疫情对旅游业造成的影响。

法航财务总监札特（Steven Zaat）在写给管理阶层的信中表示，2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）对航空旅客运输造成的冲击力道，「自上周起猛烈增加，不仅前往中国及亚洲的订位取消，我们整个网络各个目的地都有取消情况」。

信中提到，好几个法航的企业客户已要求员工删减或取消旅行计画。

札特要求法航管理阶层削减权衡性支出，包括旅行及顾问费，并冻结与营运无直接相关部门的人事聘雇。

此外，法航也将重新检视技术及设施投资计画。

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