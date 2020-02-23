此内容发布于2020年2月23日 下午7:50

（法新社利雅德23日电） 国际货币基金（IMF）今天警告，致命的武汉肺炎疫情恐会危及原已脆弱的全球经济复苏。20国集团（G20）各国财长对疫情引发的经济连锁反应表达「切实忧虑」。

沙乌地阿拉伯是第一个担任G20轮值主席国的阿拉伯国家。沙乌地首都利雅德举行为期两天的G20财政部长和央行总裁会议今天落幕。

IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）在会后表示，今年全球经济成长预估将从去年2.9%微幅反弹至3.3%。但她警告，复苏情况显得「脆弱」。全球担忧武汉肺炎疫情持续在多国蔓延，中国采取封城的作法，对全球经济造成重大连锁反应。

乔治艾娃在声明中说：「2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）病毒构成国际关注公共卫生紧急事件，在中国造成经济活动中断，可能危及复苏。」

G20财长和央行总裁会议中，也商讨在数位时代就全球税制议题达成共识的方法。

法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）等多位财长表示，希望在7月前达成「技术协议」、年底前达成更大的全球协议，以便对数位巨擘课税。数位税一直是美国和多个欧洲国家之间的争议点。

勒麦尔表示，气候变迁也在这次G20讨论中，为3年来首见。不过武汉肺炎疫情影响成了会议重点，谈到一项行动计画以保护全球经济。全球经济早已面临成长放缓的窘境。

根据G20最后公报，与会的财长誓言「加强全球风险监测」，包括针对近来武汉肺炎疫情。

公报写道：「我们准备好采取进一步行动以因应这些风险。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram